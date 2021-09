Após denúncia, PM encerra evento irregular com motociclistas em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã deste domingo (12), a Polícia Militar recebeu denúncia que diversos condutores de motocicletas estavam na Avenida São Jerônimo, próximo a Dosan, cometendo diversas infrações de trânsito, praticando crimes de direção perigosa na via pública, além de promover uma grande algazarra, inclusive quebrando cercas nas imediações, causando uma considerável perturbação do sossego público e expondo pessoas ao risco de graves acidentes.

No local, estava ocorrendo um evento de motocicletas denominado Moto Fest, que ao ser fiscalizado pelas equipes da PM, o responsável apresentou somente uma permissão da Prefeitura para utilização da via pública, que não autorizava a realização do evento. De acordo com a PM, não foi apresentado alvará.

Na parte externa haviam diversas motocicletas que não participavam diretamente do evento, mas que circulavam e realizavam manobras perigosas na via em questão.

Diante da situação, visando evitar acidentes e promover a segurança de todos na via, a Polícia Militar iniciou uma operação para reestabelecer a ordem viária na região.

Equipes de ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) e demais viaturas da 1ª Cia do 19º BPM/I intensificaram as fiscalizações e abordagens a condutores e veículos. Paralelamente o Policiamento Rodoviário iniciou ações nas saídas do município e pedágios da região, pois muitas motocicletas eram de fora.

Nas imediações do Pedágio de Nova Odessa houve, ainda, uma tentativa de roubo a uma motocicleta pela manhã, situação em que equipes do TOR ( Tático Ostensivo Rodoviário) realizaram diligências no evento para tentar localizar os possíveis autores, que segundo denúncia anônima estariam pelo local.

A prática deste tipo de evento, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, exige autorização prévia do órgão responsável pela via. “Eles não têm uma delimitação para a prática deste evento. Apesar de se concentrarem em uma rua, eles percorreram alguns pontos do bairro fazendo arrancadas e freadas bruscas, gerando grandes riscos tanto para eles quanto para os demais usuários das vias, inclusive crianças”, explicou o 1º Tenente PM Tiago Augusto, Comandante da 1ª Cia.

A polícia militar atendeu também uma ocorrência de acidente de trânsito em que a vítima, um jovem de 15 anos, desacompanhado de responsáveis, que ficou ferido após realização de manobras no interior da área do evento.

Foi elaborado pela Polícia Militar boletim de ocorrência diante da constatação de aglomerações e da presença de pessoas sem máscaras, ou seja, descumprimento das diretrizes de funcionamento do Plano São Paulo e do Decreto Estadual 64.959, que estabelece o uso geral e obrigatório de máscaras nos espaços de acesso aberto ao público.