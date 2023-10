Aposta de Santa Bárbara d’Oeste leva R$250 mil no sorteio do Vida Cap

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No sorteio deste domingo (22), um morador do bairro Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste, teve a aposta vencedora da semana no Vida Cap Limeira. O morador, que comprou seu título no mercadinho Timbiras, obteve o prêmio máximo do título totalizando R$250 mil.

O felizardo terá a alegria de compartilhar o prêmio máximo de R$500 mil com um residente de Piracicaba, que também adquiriu um bilhete premiado. Além disso, um munícipe da cidade de Americana teve a sorte ao seu lado e foi contemplado com um prêmio de R$5 mil.

Outras 12 pessoas de Americana e 9 de Santa Bárbara receberão prêmios individuais de R$2 mil cada.