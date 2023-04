Arma deixada como herança é apreendida pela PM

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Militar apreendeu uma garrucha calibre 32 sem numeração e cinco munições intactas na tarde deste domingo (22) em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a PM, a arma foi entregue por um transeunte que se identificou como S.Q.S, de 44 anos e metalúrgico. A testemunha informou que a arma era herança de seu falecido sogro e resolveu entregá-la às autoridades.

