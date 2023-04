Polícia prende homem procurado pela justiça na Vila Dainese

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Militar de Americana, por meio da equipe de Força Tática, realizou a prisão de um homem de 38 anos, identificado pelas iniciais R. R., na Rua Camaquã, na Vila Dainese, na última quinta-feira (20).

De acordo com as informações, a equipe recebeu a informação sobre um indivíduo procurado pela justiça e obteve êxito na localização e abordagem. Em consulta via COPOM, constou em aberto um mandado de prisão em desfavor do indiciado.



O homem, que é ajudante geral, foi conduzido ao Plantão policial, onde permaneceu preso. A ocorrência foi registrada como cumprimento de mandado de prisão em aberto e o caso será investigado pela Polícia Civil.

