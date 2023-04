idosa que estava desaparecida morre em hospital

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Assae Kato, de 77 anos, moradora no Jardim São Pedro, em Americana, faleceu na noite deste domingo (23), um dia após ter sido encontrada às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo a passarela, na região da Cidade Jardim. A idosa estava desaparecida desde a tarde de sexta-feira (21).

Kato apresentava hematomas e foi encaminhada pelo serviço de ambulância para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, sendo posteriormente transferida para o Hospital Unimed. Infelizmente, ela não resistiu e veio a óbito no domingo. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame de necropsia.

