ARTIGO: O Moderno Desafio da Gestão Pública – Por Luiz Gustavo Klein

Quando olhamos para a forma como nossas cidades são administradas, um padrão preocupante se destaca: a criação de problemas pelos próprios governos, seguida de uma oferta de soluções que mais servem para manter os políticos no poder do que para resolver as questões de fundo. Esse ciclo, mais evidente nos municípios, impede o avanço do país em direção ao desenvolvimento.

Nas cidades, onde os governantes deveriam estar mais próximos da população e, por isso, mais alinhados às suas necessidades, vemos muitas vezes o oposto. Ações que poderiam resolver problemas de longo prazo, de forma definitiva, são deixadas de lado em favor de soluções temporárias, e em momentos planejados estrategicamente, com o objetivo de garantir votos na próxima eleição, mas pouco contribuem para o progresso real da comunidade.

Para mudar essa realidade, é necessário um novo tipo de liderança, que priorize o bem-estar coletivo e não apenas a permanência no poder. A transparência, a responsabilidade e a participação ativa da população são essenciais para garantir que as decisões tomadas pelos governantes reflitam as verdadeiras necessidades da sociedade.

A população tem um papel crucial nesse processo, não apenas votando, mas acompanhando de perto as ações dos governantes e exigindo políticas que atendam ao interesse público. A eleição de gestores comprometidos com o desenvolvimento sustentável e inclusivo é fundamental para quebrar o ciclo de “criar problemas” para “vender soluções” que caracteriza a gestão pública atual.

Para que o Brasil avance, é preciso inaugurar uma nova era na política, onde a integridade e o compromisso com o progresso de todos sejam os principais valores. Somente assim poderemos construir um futuro em que o desenvolvimento seja uma realidade para todos, não apenas um discurso eleitoreiro.

Luiz Gustavo Klein, advogado pós graduado em Direito Constitucional e Administrativo, professor de direito, com ênfase em Advocacia Eleitoral e Política.