Associação arrecada agasalhos para os animais do Centro de Controle de Zoonoses

A Associação Protetora dos Animais de Americana São Francisco de Assis (Apaasfa) iniciou a campanha anual para arrecadar agasalhos aos animais abrigados no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

Os interessados em ajudar podem entrar em contato pelo telefone (19) 98145-0040 (WhatsApp) ou acessar a página da associação, no Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064777326120&mibextid=ZbWKwL . Nesse caso, basta deixar uma mensagem e o endereço que os voluntários da entidade irão até o local recolher os donativos.

