Avenida de Cillo recebe serviços de limpeza e capinação

A manutenção das áreas verdes nos espaços públicos, ruas e avenidas prossegue na cidade com os serviços de capinação, poda e recolhimento de folhas e galhos. Nesta terça-feira (14), as equipes da Unidade de Praças e Jardins, da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) estão na Avenida de Cillo para os trabalhos em toda a extensão da via.

As equipes da SMA também estão executando a manutenção no Cemitério do Parque Gramado, Jardim Terramérica, São José, Parque Universitário, Avenida Estados Unidos (Morada do Sol/Parque das Nações), e em outros pontos.

Os trabalhos foram intensificados para atender as demandas, que aumentaram neste período de chuvas, segundo a Unidade de Praças e Jardins da Prefeitura de Americana.

