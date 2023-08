Bandidos tentam roubar condomínio de luxo em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na tarde desta quarta-feira(16), a Guarda Municipal de Americana foi acionada para atender a uma tentativa de roubo que ocorreu no condomínio Paris, localizado na Rua Primo Picoli. De acordo com informações fornecidas pela vítima, ela estava transitando em seu veículo pela Avenida Brasil quando notou que estava sendo seguida por uma motocicleta. Em uma tentativa de despistar o perseguidor, a vítima fez uma série de movimentos, subindo pela Rua Herman Muller e seguindo por ruas adjacentes até chegar ao seu prédio.

Ao chegar nas imediações de sua residência, a vítima percebeu que a motocicleta que a seguia parou nas proximidades. Com a suspeita de que algo estava errado, a vítima decidiu entrar na garagem do prédio. No entanto, para sua surpresa, duas motocicletas também adentraram o local e tentaram abordá-la. Demonstrando uma atitude de segurança, a vítima, que estava em um veículo blindado, fechou rapidamente o portão da garagem, resultando na queda de uma das motos.

Durante o incidente, o comparsa do motociclista que caiu o ajudou a se levantar, e ambos conseguiram fugir do local antes da chegada das autoridades. A Guarda Municipal, após ser acionada, realizou patrulhamento nas redondezas, contudo, os suspeitos não foram localizados.

Após a situação, a vítima recebeu orientações dos agentes da Guarda Municipal e a equipe deslocou-se até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) para registrar o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC), a fim de documentar o ocorrido e dar continuidade às investigações.