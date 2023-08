Quatro pessoas ficam feridas em acidente na Estrada Ivo Macris

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Quatro pessoas ficaram feridas em decorrência de um acidente entre uma caminhonete modelo Amarok e um Fiat Strada, ocorrido hoje (16) na Estrada Ivo Macris, que liga Paulínia a Cosmópolis.

O motorista do Fiat Strada ficou aprisionado no veículo, sendo posteriormente resgatado e transferido através do Helicóptero Águia para o Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp em Campinas. As demais vítimas, com ferimentos leves, receberam assistência médica através de ambulâncias e foram encaminhadas para centros de saúde em Paulínia.

As equipes do Corpo de Bombeiros de Americana também estiveram presentes no local. Ainda não se tem informações claras sobre as circunstâncias precisas do ocorrido.