Bebê de 6 meses sofre traumatismo craniano após levar garrafada do pai

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma bebê de 6 meses sofreu um traumatismo craniano após levar uma garrafada durante uma discussão dos pais em Campinas, na noite de sábado (5).

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe de 19 anos teria voltado de um parque e encontrado o companheiro de 23 anos em um bar. Ao pedir para que ele fosse embora do local os dois discutiram.

Durante a discussão, o pai acertou a cabeça da filha com uma garrafa e começou a agredir a esposa com socos, tapas e chutes. Vizinhos do local retiraram o bebê do colo da mãe e tentaram bater no homem. Ele conseguiu fugir do local.

A bebê foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, onde ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva. O seu estado de saúde é estável.

O caso foi registrado na Polícia Civil, onde a mãe solicitou uma medida protetiva. O agressor não foi localizado.