Adolescente morre após se afogar em Cosmópolis

Um adolescente de 17 anos, identificado como Alexsander Ortmann Taboga, morreu após sofrer um afogamento em um rio de Cosmópolis, na manhã deste domingo(6).

De acordo com o registro da Polícia Civil, o afogamento aconteceu por volta das 10 horas no rio chamado Pirapitingui, conhecido como Cachoeira Saltinho.

O jovem teria ido até o local com um amigo e se afogou no rio. O Corpo de Bombeiros de Paulínia foi acionado e realizou buscas no local. Ele foi encontrado submerso na água.

Houve ainda uma tentativa de reanimação, mas o adolescente não sobreviveu. O caso foi registrado como morte suspeita no plantão policial da cidade.