Homem se distrai com chapéu e capota na SP-304

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem perdeu o controle de uma caminhonete e capotou por várias vezes na Rodovia Luiz de Queiroz, na tarde deste domingo(6), em Americana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem seguia no sentido capital da via, quando no quilômetro 126, ao tentar pegar um chapéu no interior do veículo, perdeu o controle e capotou.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na chegada dos bombeiros o motorista já estava do lado de fora do carro. Nenhum outro veículo foi atingido. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital São Francisco, em Americana.