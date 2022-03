Vereador Meche se desfilia do União Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador de Americana Marschelo Meche se desfiliou nesta semana do partido União Brasil, formado pela junção do PSL (Partido Social Liberal) e DEM (Democratas), em fevereiro. Álvaro Meche, pai do vereador, era o presidente do PSL de Americana.

De acordo com ele, a saída do partido se dá pela falta de apoio da sigla e pela ‘traição’ ao presidente Jair Bolsonaro(PL). “Eu venho lutando há muitos anos contra as bandeiras e a corrupção da esquerda brasileira, com muita honra apoiei pessoalmente o deputado Jair Bolsonaro durante o impeachment e, desde então, nunca abandonei meus ideais”, garantiu o vereador.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

“O partido se desviou do seu programa, ainda mais ao se juntar ao DEM. Eu não aceito estar junto com traidores[…] A direita brasileira só se fortalecerá se os nossos políticos manterem a coerência”, afirmou.

Eleição 2022

Meche ainda segue na busca por um partido para a eleição deste ano. O parlamentar, que foi o segundo menos votado na cidade, obtendo apenas 777 votos em 2020, deve concorrer ao cargo de deputado. Ainda com pouca expressão no cidade e no estado, Marschelo deve enfrentar dificuldades para ganhar apoio de alguma sigla.

União Brasil

Em seu estatuto, a União Brasil se declara “social liberalista” e defende o papel do Estado como “regulador” da economia, focado em garantir à população serviços essenciais “como saúde, educação, segurança, liberdade, habitação e saneamento”.