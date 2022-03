Falta de manutenção em acesso da Rodovia Anhanguera prejudica moradores

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A falta de manutenção em um acesso da Rodovia Anhanguera para o bairro Jardim Bertoni, em Americana, está prejudicando os moradores da região. O local está com muitos buracos na via e a falta de iluminação faz com que os motoristas tenham prejuízos em seus veículos.

A CCRAutoban, concessionária responsável pela rodovia realiza a limpeza do mato e varrição dos pedriscos que saem dos buracos do local, mas não faz a manutenção do asfalto colocando a culpa do problema na prefeitura.

O Portal de Americana procurou a concessionária na última quinta-feira(3), que por meio da sua assessoria de imprensa informou que se trata de um acesso que atende ao município, sendo a manutenção e conservação de responsabilidade do executivo municipal, conforme prevê a legislação estadual de acessos.

Também questionado pelo Portal, o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, afirmou que a manutenção está no planejamento da prefeitura, porém é necessário o apoio da concessionária para interromper o trânsito no local para que o recapeamento seja feito em segurança.

Ainda segundo o secretário, uma reunião nos próximos dias entre a prefeitura, a concessionária e a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), deve definir os detalhes para que o fechamento da via seja feito.