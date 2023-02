Brait Supermercados vai gerar 50 empregos em Santa Bárbara d’Oeste

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Brait Supermercados, especializado em alimentos diferenciados como carnes, queijos, vinhos, bebidas especiais, frios, laticínios, conservas, molhos, temperos, entre outros, abrirá sua primeira unidade em Santa Bárbara d’Oeste nos próximos meses. O empreendimento é instalado no Santa Bárbara Mall, localizado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, região central do Município.

Com modelo de varejo empório, a nova loja terá 450 metros quadrados de área, em investimento de cerca de R$ 3,5 milhões, gerando 50 empregos diretos.

“Santa Bárbara d’Oeste é a cidade ideal para quem quer empreender. Ampliando a sua rede, o Brait Supermercados abrirá sua primeira unidade em nosso Município, gerando mais 50 empregos diretos. Compartilhamos boas notícias no Desenvolvimento Econômico. Geramos mais de 3 mil empregos com carteira assinada em 2022 e, pelo segundo ano consecutivo, nossa cidade teve recorde no volume de exportações. Vamos em frente!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

VAGAS

A rede Brait de supermercados anunciou a contratação de funcionários. As oportunidades são para: açougueiro(a), auxiliar de açougue, atendente de frios, atendente de padaria, atendente de hortifruti, operador(a) de caixa, empacotador(a), repositor(a), faxineiro(a), atendente de adega e conferente.

Os interessados devem enviado currículo para o e-mail rh@brait.com.br. A empresa não especificou as exigências para cada cargo.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)