Cadela idosa ‘adotada e devolvida’ espera por uma família em Americana

A cachorra Mel foi resgatada pelo Centro de Controle de Zoonoses de Americana em 2019 e, desde então, por não se dar bem com outros animais, espera sozinha em sua baia a chance de poder encontrar um lar, uma família.

Ela já chegou a ser adotada, mas foi devolvida em menos de uma semana. De acordo com os voluntários do CCZ, ela deve ter uns 12 anos de idade, e seu semblante já mudou desde que chegou ao local, ficando cada vez mais triste.



Mel é uma adoção perfeita para ser filha única, ela não se entrosa bem com os outros cães do canil, porque o ambiente com muitos animais muitas vezes desperta o estresse em alguns deles. Porém, ela é dócil e companheira.

Será que há espaço no seu coração para devolver a alegria a essa doguinha? Procure os voluntários da página do Instagram @adocaoccz (clique aqui) para adotá-la.

