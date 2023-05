Juninho Dias pede manutenção na iluminação do Centro Cívico

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a manutenção da iluminação do campo do Centro Cívico.

No documento, o parlamentar explica que foi procurado por moradores que solicitaram auxílio de seu gabinete para a solução do problema. O espaço é muito utilizado para a prática de atividades físicas e, segundo relatos, as pessoas estão impossibilitadas de usar a pista de caminhada no período noturno devido à falta de iluminação.



“A manutenção com a instalação de iluminação de adequada favorecerá o esporte e a prática de atividades físicas no município, consequentemente a melhora na qualidade de vida”, aponta.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (2) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

