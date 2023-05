Concurso da Gama: prazo para recursos das provas discursivas vai até esta quinta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Instituto Avança SP, empresa responsável pela realização do concurso público da Guarda Municipal de Americana divulgou, nesta terça-feira (2), cinco editais referentes à seleção de guardas civis masculino e feminino.

Foram publicados editais com a prova discursiva, o gabarito da prova, o resultado preliminar, inclusive para candidatos com deficiência, e o período de recursos contra o resultado preliminar da prova discursiva, que deverão ser interpostos nos dias 3 e 4 de maio, no site www.avancasp.org.br .



Para a interposição de recursos, o interessado deve acessar a área do candidato no site da empresa.

