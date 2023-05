Calçadão recebe serviços de limpeza para o Dia das Mães

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana realizou, nesta quinta-feira (11), limpeza e lavagem de toda a área do calçadão, região de comércio no centro da cidade.

A ação envolveu as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Obras e Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Departamento de Água e Esgoto com o objetivo de preparar o centro de compras para o Dia das Mães, período em que o movimento de consumidores aumenta consideravelmente.

