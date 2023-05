Prefeitura implantará rotatória na Avenida De Cillo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana inicia, na próxima segunda-feira (15), a implantação de uma rotatória na Avenida De Cillo, nos cruzamentos das Ruas Limeira e Ilha Grande, no Jardim São José.

A rotatória contempla o conjunto de obras que está sendo realizado no local, como a duplicação da Rua Limeira e a construção de uma praça. “Essa remodelação viária proporcionará mais segurança aos motoristas e pedestres, e facilitará o acesso para as principais avenidas da região, além de oferecer uma bela área de lazer para os moradores”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

