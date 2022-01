Câmara cancela R$ 4 milhões em seu orçamento e devolve à prefeitura

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Câmara Municipal de Americana retoma nesta quinta-feira (20) as sessões ordinárias no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo após o recesso parlamentar de fim de ano. O legislativo americanense inicia os trabalhos de 2022 com o cancelamento de R$ 4 milhões de seu orçamento, recursos que ficarão à disposição da prefeitura para investimentos na cidade.

Os valores são referentes à anulação de parte do orçamento do legislativo previsto para 2022 no Plano Plurianual do município (PPA), mesma ação que foi realizada no ano passado com o cancelamento de outros R$ 4 milhões em parcelas mensais de R$500 mil – montantes que originalmente seriam empregados na construção de um novo prédio para a Câmara. Até 2025, serão cancelados R$ 13 milhões do orçamento do legislativo no Plano Plurianual.

“No último ano tomamos no âmbito do Legislativo diversas medidas para auxiliar o município a enfrentar o momento atípico que vivemos. Gerir o parlamento com responsabilidade, economicidade e transparência sempre foram bandeiras defendidas por mim, desde que assumi a presidência da Câmara Municipal de Americana. Esse ano não será diferente, e aquilo que pudermos fazer para gerar economia de recurso público de forma que isso seja revertido à população, será feito”, comentou Martins.