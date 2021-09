Câmara sedia debate sobre a PEC 32 nesta terça-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 32/2020, que promove uma reforma administrativa que afetará o serviço público de todo o país, será tema de debate promovido pela vereadora Professora Juliana (PT) no plenário da Câmara de Americana nesta terça-feira (21), às 19h. O evento contará com especialistas e representantes sindicais e é aberto ao público.

De acordo com a vereadora, o objetivo do debate é trazer para os servidores e servidoras públicas de Americana, bem como para a sociedade em geral, quais serão os impactos da PEC 32, os riscos que ela oferece ao funcionalismo público e os reflexos que ela pode apresentar no atendimento feito à população.

“Mesmo sendo um projeto em discussão em Brasília, é importante que a categoria esteja por dentro do que está sendo proposto para assim poder pressionar os parlamentares e marcar posição sobre essa proposta que, no nosso entendimento, é nefasta. Não podemos aceitar uma reforma que retira direitos conquistados a duras penas e que garantem o bom andamento dos serviços públicos da nossa cidade, Estado e País”, disse a vereadora Professora Juliana.

Além da vereadora, que irá mediar o debate, a mesa contará ainda com o vice-presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores), Luiz Cláudio Marcolino, a diretora da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) em Americana, Zenaide Honório, o 1º secretário do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), Ayres Ribeiro, a Juíza do Trabalho Ana Paula Alvarenga, o professor de Ciências Políticas da Unicamp, Wagner Romão, e a advogada Talitha Camargo da Fonseca.

Além das exposições dos membros da mesa, o público presente também poderá fazer uso da palavra para opinar e tirar dúvidas sobre o tema. Por conta da Covid-19, é obrigatório o uso de máscara de proteção facial durante todo o evento.