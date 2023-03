Caminhão invade o estádio Décio Vitta e mulher é lançada para fora

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um caminhão basculou a cabine, lançou a passageira e fez o motorista perder o controle e invadir a área externa do Estádio Décio Vitta, em Americana no final da manhã desta quinta-feira(3).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão perdeu o controle na Rua Wadi Bufara, no Jardim São Domingos. O veículo atingiu o muro e após descer por um barranco, bateu em um outro caminhão que estava estacionado no interior do estádio.



A passageira que foi lançada para fora sofreu politraumatismo. O motorista também ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

O helicóptero Água da PM foi acionado e encaminhou a mulher até o Hospital das Clínicas da Unicamp.

Notícia em atualização.

