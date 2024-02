Carnaval de de Santa Bárbara reuniu 70 mil pessoas nas ruas e avenidas da cidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As ruas de Santa Bárbara d’Oeste foram tomadas por famílias, turistas e muita festa entre sábado (10) e segunda-feira (12) no Carnaval de SBO 2024. Dez blocos passaram pelas vias da cidade, com ponto principal de dispersão na Praça Central, totalizando um público rotativo de 70 mil pessoas durante todos os dias da folia. Segundo a organização, a estimativa de público rotativo somente na Praça Central foi de 38 mil pessoas. Já nos blocos se concentraram num raio de 1,5 km da Praça Central aproximadamente 32 mil pessoas.

Com entrada gratuita, a edição 2024 do Carnaval de SBO foi realizada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, patrocínio da Sancta Cervejaria, apoio do Tivoli Shopping, apoio institucional do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste e media partner da Vox 90 e Ponto Visão Mídias Inteligentes.

No sábado (10), desfilaram os blocos: do Traquitana, do Rock, da Cana Valesca, BoraLá e Unidos pela Geladeira Solidária. Já no domingo (11) foi a vez do Amigos da Lilica e Bloco das Rosinhas, O Bloquinho e Bloco Apareceu a Margarida. A segunda-feira (12) ficou por conta do maior bloco: o Bloco das Bárbaras. Além dos blocos, o Carnaval de SBO contou também no palco da Praça Central com as apresentações de Alexandra Souza e Banda, Banda Alto Astral e Robson Cruz e Banda.

“Em 2023 nós já despontamos o Carnaval em Santa Bárbara, mas neste ano, sem sombra de dúvidas, posso dizer que nós somos protagonistas no Carnaval da nossa região. Santa Bárbara d’Oeste já havia entrado no roteiro turístico de pessoas de diferentes cidades que vem para curtir essa festa. Com o desenvolvimento do nosso Carnaval e novos blocos, além de todo o incentivo da Administração do prefeito Rafael Piovezan, Santa Bárbara realmente reacendeu uma chama que jamais será apagada, a chama do Carnaval de SBO”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Como em todos os eventos da Prefeitura, o Carnaval foi sustentável e reciclou 1 tonelada de resíduos sólidos durante os três dias de programação em parceria com a cooperativa Recicoplast. Além disso, após a folia equipes atuaram em um cronograma de limpeza ativo durante a terça-feira de Carnaval em todos os pontos de concentração e Praça Central.

A estrutura da festa barbarense teve base e ponto de patrulhamento da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, espaço para achados e perdidos, pontos de banheiros, de alimentação, de hidratação pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) e cestos de lixo e recicláveis, além de um mapa interativo no site carnaval.culturasbo.com

A alimentação evidenciou os food trucks na Praça Central, com os empreendimentos gastronômicos: Brediks Spettos, Luz Gastronomia, Feltrin Burger, Doce Espigas Derivados de Milho, Padaria Dona Vitória, Ki Pastel, Pão com Linguiça do Mineiro e House Açaí, além do patrocinador do evento Sancta Cervejaria. Todos foram credenciados anteriormente por meio do edital da Rede Gastronômica.

A novidade para a edição 2024 foi uma nova identidade. O novo logo “Carnaval de SBO” trouxe as cores alegres e vibrantes remetendo o que já é visto no carnaval de rua de Santa Bárbara d’Oeste e seu público diverso. A marca deixou a versão “DuzEnta” criada para celebrar o bicentenário da cidade e foi transformada na tonalidade ‘neon’ das cores roxa, rosa e azul, trazendo características mais arrojadas, atuais e modernas, mantendo na criação tipográfica o divertimento que o próprio Carnaval em Santa Bárbara d’Oeste sugere.