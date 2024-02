Homem é preso após furtar barras de ferro de ponto de ônibus

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na madrugada de 13 de fevereiro de 2024, por volta das 00h30min, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para responder a uma ocorrência de furto em andamento, na interseção da Avenida da Amizade com a Avenida São Paulo, no corredor metropolitano, em Santa Bárbara d’Oeste

Ao chegar ao local, a equipe policial abordou um indivíduo com as características descritas. O suspeito foi identificado como F. E., de 38 anos, desempregado. Durante a abordagem, foram encontradas três barras de alumínio nas proximidades, que foram retiradas de um ponto de ônibus nas proximidades

O suspeito foi imediatamente detido e conduzido até o Plantão Policial, onde permaneceu sob custódia. As barras de alumínio foram apreendidas como evidência do crime de furto.