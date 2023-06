“Casa da Barbie” chega a Campinas em breve; saiba quando

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O projeto ‘Casa da Barbie’ chega na América Latina, primeiramente em São Paulo e, em breve deve chegar a Campinas, no Shopping Iguatemi. De acordo com a apuração do Portal de Americana, a previsão é que a atração esteja no Iguatemi Campinas em setembro (confira as fotos abaixo)

Ícone da moda e símbolo de representatividade, a Barbie tem inspirado gerações por mais de sessenta anos e se prepara para abrir as portas da sua casa no JK Iguatemi, em tempo das férias de julho.

Em parceria com a Mattel, a rede Iguatemi traz com exclusividade para o Brasil o projeto internacional “Barbie Dreamhouse The Experience”. De 13 de julho a 10 de setembro de 2023, os clientes poderão vivenciar, no JK Iguatemi, em São Paulo, a tendência Barbiecore, em uma experiência totalmente interativa, imersiva e instagramável.

Em uma área de 650 metros quadrados, os fãs terão a oportunidade de explorar a icônica mansão rosa da Barbie, com quartos incríveis e decoração elegante. Do glamouroso armário cheio de looks da moda a cozinha dos sonhos, cada canto da Dreamhouse mostrará a essência da boneca mundialmente reconhecida.

“A Barbie convida a todos a serem tudo o que quiserem ser. Estamos entusiasmados em trazer a magia da Barbie Dreamhouse The Experience para São Paulo, proporcionando uma experiência única que celebra a imaginação, a auto expressão e o empoderamento. Os visitantes vão estar imersos no mundo da Barbie, inspirando-os a abraçar a sua individualidade e perseguir os seus sonhos” diz Ángel Hidalgo, Diretor de Licenciamento da Mattel na América Latina.



CASA DA BARBIE EM CAMPINAS

Segundo o Iguatemi, a atração estará em SP até o dia 10 de setembro, depois ela deve desembarcar em Campinas, com experiências interativas para toda a família. (veja fotos abaixo)

Valor do Ingresso JK Iguatemi:

Entrada inteira

De segunda a quinta: R$ 50,00

De sexta a domingo e feriados: R$ 70,00

Meia entrada

De segunda a quinta: R$ 25,00

De sexta a domingo e feriados: R$ 35,00

Crianças de até 12 meses não pagam ingresso.

Públicos: Sem restrição de idade

Informações de acessibilidade: Totalmente acessível para pessoas com necessidades especiais.

Horários de funcionamento:

Segunda a sexta: 14h às 21h

Sábado: 10h às 21h

Domingo e feriados: 11h às 20h