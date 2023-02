Casa da Criança Jaguari ganha novo reservatório de água

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Casa da Criança Jaguari ganha, nesta sexta-feira (10), um novo reservatório de água com 18 metros de altura e capacidade de armazenamento de 65 mil litros. A substituição da caixa d’água antiga pelo novo equipamento será iniciada durante o período da manhã. O abastecimento e as aulas ocorrerão normalmente na unidade da rede municipal de Educação de Americana.

A nova caixa d’água será instalada com a utilização de um guindaste e de um caminhão munck e a previsão é de que os trabalhos ocorram durante todo o dia. “As crianças não precisarão ser dispensadas e as aulas ocorrerão normalmente graças ao planejamento cuidadoso feito pelo setor de manutenção da Secretaria de Educação”, declarou o secretário da pasta, Vinicius Ghizini.

A ação faz parte de um cronograma de substituições de reservatórios nas escolas, que inclui ainda a troca do equipamento no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Octávio César Borghi, no bairro Cidade Jardim, e na Casa da Criança Pitanga, no bairro Jardim do Lago. “Essa é mais uma amostra do compromisso da administração Chico Sardelli e Odir Demarqui com a qualidade da Educação de Americana”, afirmou.

