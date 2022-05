Coco Bambu do Tivoli Shopping abre 17 vagas de trabalho

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Coco Bambu do Tivoli Shopping está com processo seletivo aberto para 17 novas vagas. Os postos de trabalho vão atender a demanda no restaurante e ampliar o serviço de delivery.

Foram abertas 4 vagas para lava pratos; 4 para auxiliar de cozinha, 1 para técnico em nutrição, 1 para copeiro, 3 para cumim, 3 para garçom e 1 para auxiliar administrativo. No primeiro processo seletivo, feito antes da abertura do restaurante, foram 60 funcionários contratados.

Interessados devem encaminhar currículo para [email protected]