Abrigo emergencial para pessoas em situação de rua começa a funcionar em Americana

A ação “Acolher com Amor – Abrigo Emergencial para Pessoas em Situação de Rua” começou nesta terça-feira (17). O objetivo é reforçar o atendimento a este público no período do frio. O serviço está sendo oferecido na Casa de Passagem Obra de Imaculada, que fica na área central da cidade (Rua Carlos Gomes, 155, Centro), uma parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), com a Associação Vinde à Luz e a Fraternidade Guardiões da Imaculada.

O primeiro dia de atendimento no Abrigo Emergencial foi acompanhado pelo prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi, secretários municipais e vereadores.

“Estamos empenhados para que o trabalho atenda as pessoas em situação de rua neste momento. Hoje já sentimos o efeito das baixas temperaturas e não medimos esforços para que os abrigados possam ter o amparo dos serviços no local. Agradecemos a todos que estão colaborando e à população pelas doações”’, disse o prefeito.

A população pode realizar doações, que estão sendo centralizadas e organizadas pelo Fundo Social de Solidariedade. A presidente do órgão, Lionela Ravera Sardelli, reforçou o pedido. Segundo ela, além de alimentos e roupas de frio em bom estado de conservação, podem ser doados colchão de solteiro, travesseiro, lençol, fronha, meias, chinelos, toalhas de banho, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, roupa íntima (nova), ração e roupinhas para cães (os animais de estimação dos abrigados também serão acolhidos), entre outros itens. “Toda ajuda é muito bem-vinda. Sabemos que a população de Americana é muito solidária e contamos com a colaboração de todos neste momento”, ressaltou.

As doações podem ser entregues, preferencialmente, na sede do Fundo Social, na Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória, das 8h às 16h. O abrigo emergencial também receberá os donativos.