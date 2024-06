Com depressão, vereador Marschelo Meche anuncia afastamento de 30 Dias

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Marschelo Meche (DC) anunciou nesta terça-feira(4), seu afastamento da Câmara Municipal de Americana por um período de aproximadamente 30 dias. O motivo, segundo nota enviada à imprensa, é a necessidade de tratar um quadro de depressão.

Em sua nota, Meche esclareceu que a depressão é um transtorno mental que tem prejudicado sua capacidade de realizar atividades cotidianas, como dormir, trabalhar e aproveitar momentos prazerosos. Ele ressaltou a importância de falar abertamente sobre a depressão e desmistificar a ideia de que é uma fraqueza superável apenas com força de vontade. O vereador informou que está buscando ajuda profissional e seguirá um tratamento que inclui terapia e medicação.

Meche pediu compreensão da comunidade durante este período e expressou sua esperança de retornar em breve com saúde renovada para continuar servindo a cidade de Americana.

Esse é o segundo afasta solcitado por Meche para o mesmo tratamento. Em setembro de 2023 ele também se afastou por 30 dias.

Nota na Íntegra

“Venho a público informar que, por motivos de saúde, necessito me afastar de minhas atividades legislativas pelo período de aproximadamente 30 dias para tratamento da depressão.

A depressão é um transtorno mental que afeta profundamente a vida das pessoas, prejudicando a capacidade de realizar atividades cotidianas como dormir, trabalhar e até mesmo desfrutar de momentos que antes eram prazerosos. Esses sintomas têm impactado significativamente minha rotina.

Decidi compartilhar essa situação com vocês porque acredito na importância de falar abertamente sobre a depressão. Muitas vezes, a depressão é vista como uma fraqueza ou algo que pode ser superado com força de vontade, mas a realidade é que ela é uma condição médica séria que requer tratamento adequado. É importante lembrar que pessoas que sofrem com a depressão podem ter vários episódios durante a vida, e cada um desses episódios requer tratamento.

Estou buscando ajuda profissional e seguirei um tratamento que inclui terapia e medicação. Sei que este é um passo necessário para minha recuperação para que eu possa voltar a servir a comunidade com a dedicação que ela merece.

Peço a compreensão de todos durante este período e espero retornar em breve, com saúde renovada, para continuar trabalhando em prol da nossa cidade.”