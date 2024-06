Motorista de ônibus invade contramão e mata homem em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite desta segunda-feira (3), um acidente fatal ocorreu no Jardim Brasil, em Americana, quando um ônibus invadiu a contramão e colidiu com uma motocicleta. A Polícia Militar informou que o incidente aconteceu por volta das 21h20 na Avenida Henrique Guilherme Alberto Brechmacher, nas proximidades do Viaduto Therezinha Jensen de Nadi.

O motorista do ônibus, que dirigia um veículo com placas de Goiânia (GO), relatou que ao sair de uma churrascaria, acidentalmente entrou na contramão da via, resultando em uma colisão frontal com uma motocicleta de 125 cilindradas. O motociclista, identificado como Rafael Piffer, de 41 anos, sofreu ferimentos graves e foi levado ao Hospital Municipal pela equipe de resgate da concessionária Autoban, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, o teste do bafômetro realizado no motorista do ônibus deu negativo para ingestão de álcool. Nenhum dos 25 passageiros do coletivo ficou ferido. A documentação de ambos os veículos estava em ordem.

O corpo de Rafael Piffer foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.