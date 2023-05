Confeiteira de Americana vence o reality “Que Seja Doce” do GNT

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A americanense Ivanka Rosada, de 35 anos, sagrou-se campeã da 9ª temporada do programa culinário “Que Seja Doce”, exibido pelo canal GNT. A confeiteira conquistou o título ao apresentar uma deliciosa receita de Éclair de biscoito, caramelo e chocolate.

Ela é formada pela Les Compagnons du Devoir e especialista em Confeitaria Francesa. Ele participou da competição ao lado da irmã Bianca.



Diante dos jurados renomados Carole Crema, Roberto Strongoli e Lucas Corazza, Ivanka impressionou com sua Éclair recheada com ganache de chocolate e um toque sutil de flor de sal. Para complementar, sua sobremesa foi decorada com desenhos feitos de pasta americana, adicionando um toque de arte à criação.

O episódio que consagrou Ivanka como vencedora foi ao ar na última sexta-feira, e os fãs do programa podem assistir à emocionante final por meio da plataforma de streaming Globoplay.

Emocionada com a vitória, Ivanka expressou sua gratidão pela participação no programa e por ter tido a oportunidade de competir em um dos reality shows mais relevantes da confeitaria brasileira. “Só posso dizer que foi um prazer e uma honra ter participado do reality show mais relevante de confeitaria do Brasil, um programa que há 9 anos leva alegria e muita doçura a vocês espectadores”, declarou a confeiteira através do Instagram.

