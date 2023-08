Conselho de Ética prorroga investigação contra vereadores

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Americana anunciou que solicitou uma prorrogação de prazo para aprofundar a investigação sobre as denúncias envolvendo o vereador Gualter Amado, do partido Republicamos, e a vereadora Profª Juliana, do Partido dos Trabalhadores (PT). A decisão de estender o prazo foi tomada durante a última reunião do Conselho, presidido pelo vereador Lucas Leoncine, do PSDB.

Após a aceitação das denúncias apresentadas, o Conselho de Ética deu início aos procedimentos necessários para a análise dos casos. O presidente do Conselho, Leoncine, compartilhou que as primeiras reuniões foram realizadas com o intuito de discutir os encaminhamentos dos processos. Com a prorrogação, o Conselho ganhou um período adicional de 30 dias para concluir suas investigações e apresentar seu parecer à presidência da Câmara. A partir desse parecer, será decidido se as denúncias avançarão para uma análise mais profunda ou se serão arquivadas.

No centro das acusações está o vereador Gualter Amado, que enfrenta uma denúncia apresentada pelo jornalista Will Moreira. De acordo com os detalhes da denúncia, o vereador teria sido protagonista de uma cena de desrespeito nas dependências da sala de imprensa, ao alegadamente elevar o tom de voz e direcionar gritos ao jornalista em questão. A denúncia chamou a atenção para a conduta do vereador e agora aguarda uma análise minuciosa do Conselho de Ética.

Por sua vez, a vereadora Profª Juliana teve seu nome submetido ao Conselho pelo vereador Thiago Martins. A denúncia dirigida à vereadora surge das postagens feitas em suas redes sociais, que suscitaram dúvidas sobre um possível uso indevido do gabinete para favorecer os interesses do Partido dos Trabalhadores. O caso atraiu a atenção de Martins, que optou por acionar o Conselho de Ética para uma investigação aprofundada sobre o assunto.