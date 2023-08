Corpo encontrado em chamas é de professor de Sumaré

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta quarta-feira(2), um corpo em chamas foi encontrado em um buraco próximo Estrada Municipal Alvin Biasi, no Residencial Trancredi, em Americana.

A vítima foi identificada como Cauê Pozenatto Lima. A polícia foi acionada por denúncia e rapidamente se dirigiu ao local para preservar a cena e iniciar o inquérito.

De acordo com relatos de testemunhas, um casal foi avistado próximo ao local do incidente em um veículo GM Onix de cor branca. Essa informação foi repassada à Polícia Militar, que acionou o setor de inteligência da GAMA (Guarda Municipal de Americana) para realizar levantamentos através do sistema de monitoramento de câmeras da cidade, conhecido como “muralha digital”.

O veículo suspeito foi identificado pelas câmeras e suas placas foram registradas. Diante da descoberta, a Delegacia de Investigação Geral entrou em ação, enviando os Investigadores César e Ataide para conduzir uma diligência no município de Sumaré, onde o carro estava registrado.

A investigação revelou que o veículo incriminado era de propriedade da vítima, Cauê Pozenatto Lima. A identificação do corpo foi confirmada por funcionários da escola pública em que ele prestou serviço, o que trouxe ainda mais tristeza e consternação à comunidade.

As autoridades policiais se dirigiram à Rua Santina Aparecida de Oliveira, no Jardim São Domingos, em Sumaré, para realizar uma perícia no local onde o corpo foi encontrado. A cena do crime foi minuciosamente examinada na esperança de encontrar pistas que levassem aos responsáveis ​​por essa terrível tragédia.