UBS do Parque das Nações começa a ser reformada

As obras de reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Parque das Nações tiveram início nesta quarta-feira (2). Os trabalhadores executaram a limpeza geral do prédio, a retirada das portas e removeram a antiga manta vinílica para a instalação de um novo piso.

A reforma será feita por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, do deputado Campos Machado, intermediada pela vereadora Nathália Camargo. Desse montante, R$ 197.685,11 serão utilizados na reforma da UBS do bairro São Domingos e R$ 359.778,40 na do Parque das Nações. A Prefeitura vai entrar com uma contrapartida no valor de R$ 57.463,51, totalizando R$ 557.463,51 em investimentos.

O prefeito Chico Sardelli ressaltou a importância do início das obras e de se promover reformas e manutenções nas unidades de saúde do município.

“Esta é mais uma unidade que começa a ser reformada e isso é muito importante, pois sabemos a diferença que ações como essa causam na vida da população, ao ser atendida em espaços bem cuidados e renovados. Estamos investindo não somente na qualidade da assistência, mas também no cuidado com as nossas unidades de saúde, que precisavam dessas reformas”, afirmou Chico.

Na UBS, os serviços previstos são a troca do piso vinílico por cerâmico (porcelanato), execução de banheiro acessível às pessoas com deficiência, reforma parcial do telhado, substituição de esquadrias de madeira e dos vidros danificados, substituição das portas, nova pintura (interna e externa), reconstrução do balcão da área da recepção e nova identificação visual.

O vice-prefeito Odir Demarchi destacou que a reforma vai beneficiar os moradores de toda a região e também agradeceu aos parlamentares pela vinda dos recursos para o empreendimento. “Nós agradecemos o deputado Campos Machado e também a vereadora Nathália Camargo, que intermediou o processo para viabilizar os recursos. É mais uma importante reforma que irá beneficiar os moradores de toda a região do Parque das Nações com um atendimento mais humanizado e com melhor infraestrutura”, destacou Odir.

Para o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira, a reforma significa promover melhor acolhimento aos usuários da unidade e reafirma o compromisso do prefeito Chico Sardelli em ter a saúde como prioridade de seu governo.

“São muitas as unidades com obras de reforma em andamento e isso demonstra a prioridade do prefeito em relação à saúde da população. São investimentos necessários e que vão refletir em melhor acolhimento a todos os munícipes”, concluiu o secretário.

A Secretaria de Gestão de Convênios é responsável por todo o trabalho de acompanhamento, desde o processo inicial, com a elaboração do projeto, até a prestação de contas realizada após a conclusão e entrega da obra. As ações contemplam visitas técnicas, elaboração de orçamento, cotação de preços, formalização da documentação e recebimento de ordens de pagamento dos repasses.