DAE alerta moradores da região do São Luiz sobre possível desabastecimento de água nesta sexta-feira

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) alerta a parte alta da região do São Luiz sobre possível desabastecimento de água nesta sexta-feira (3). Moradores dos bairros Santa Sofia, Jardim Progresso, Vila Helena e outros que ficam nas proximidades da FAM (Faculdade de Americana) devem reduzir o consumo para evitar a falta de água.

Uma das bombas do Reservatório do São Luiz (R10) teve problemas mecânicos no fim da noite desta quinta-feira (2) e o serviço de bombeamento está sendo realizado desde então por apenas um equipamento. Técnicos do DAE já estão verificando a situação e providenciando o conserto da bomba.