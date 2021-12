Tivoli Shopping terá horário ampliado neste final de ano

Foto: Will Moreira/Portal de Americana

Neste sábado, dia 4 de dezembro, é comemorado o aniversário de Santa Bárbara d’Oeste, cidade sede do Tivoli Shopping. Apesar do feriado local, quem precisar ir até o empreendimento para passear ou fazer compras pode ficar tranquilo que o shopping estará funcionando com expediente normal, das 10h às 22h.

E para facilitar a vida de quem precisa fazer as compras de fim de ano, o Tivoli Shopping ampliará seu horário de funcionamento em alguns dias, ficando aberto das 10h até as 23h. A mudança será válida nos próximos dias 11 (sábado), 17 (sexta-feira), 18 (sábado), 20 (segunda-feira), 21 (terça-feira), 22 (quarta-feira) e 23 (quinta-feira).

Nos demais dias do mês, o empreendimento seguirá seu horário normal de atendimento: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h (lojas e quiosques) e das 12h às 22h (Praça de Alimentação e áreas de lazer).

Já nos dias 24 e 31, vésperas de Natal e Ano Novo, o shopping ficará aberto das 10h às 17h.

E nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, quando de fato se celebram o Natal e o Réveillon, o shopping estará aberto a partir das 17h, mas as lojas e quiosques estarão fechados e o funcionamento será facultativo para os pontos de alimentação e lazer.