Câmara anuncia devolução de R$ 1,5 milhão para aplicação em ações na cidade

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), encaminhou ofício ao prefeito Chico Sardelli (PV) anunciando a devolução de R$ 1,5 milhão previstos no orçamento do legislativo para 2021, através do cancelamento de dotação orçamentária. O valor que seria enviado à Câmara permanecerá nos cofres municipais para utilização em ações voltadas à cidade e à população.

A quantia soma-se aos R$ 4 milhões que a Câmara tem devolvido em parcelas de R$ 500 mil mensais desde o mês de maio. Segundo Martins, a devolução é reflexo das ações de economia e cuidado com os recursos públicos adotadas pela Casa. “Como eu sempre digo, precisamos dar o exemplo. Estamos buscando fazer a nossa parte para auxiliar o município a atender as demandas da população. Esse recurso é mais uma vez resultado da economia que temos conseguido realizar em nossa gestão com o apoio de todos os vereadores”, comentou.

Desde o início do ano a Câmara já devolveu cerca de R$7 milhões à Prefeitura. Caberá agora ao Poder Executivo decidir a destinação do recurso.