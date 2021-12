Alunos de Pedagogia da FAM promovem ação social no portal de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os alunos dos 5º e 6º semestre do curso de Pedagogia da FAM – Faculdade de Americana, na disciplina de Políticas Educacionais, promovem no próximo sábado, dia 4, das 8h00 às 12h00, no Portal de entrada de Americana, o Movimento Paulo Freire para arrecadação de alimentos, produtos de higiene, materiais escolares, roupas e equipamentos eletrônicos.

Todas as doações serão direcionadas aos atendidos pela Brinquedoteca da Faculdade de Americana, para a Coasseje – Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus – e para bairros e assentamentos em situação de vulnerabilidade social em Americana.

Para quem visitar o local, o evento promoverá ações sociais como orientação jurídica com ênfase na área previdenciária e benefícios sociais, orientação profissional, avaliação física, acolhimento para ansiedade ocasionada pela pandemia, orientações sobre hipertensão, diabetes, obesidade, patologia e medicamentos, uso de celular e dor nas costas.

“As discussões geradas em sala de aula, na disciplina de políticas públicas do curso de Pedagogia levaram a reflexões sobre: como podemos ajudar nosso contexto social, diante do cenário que estamos vivendo? Partindo da vontade de contribuir com momentos ou situações de vida melhores, o movimento Paulo Freire foi idealizado, planejado e será realizado de maneira totalmente voluntária por alunos e com serviços gratuitos para a população”, disse Adriana Koide, professora de Pedagogia da FAM e uma das idealizadoras.

O evento contará também com sorteios para os participantes.