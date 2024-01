DAE cria comissão para programa de combate às perdas de água

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana deliberou a formação de uma comissão para elaborar e implementar um programa de combate às perdas de água no município. A organização de um grupo dedicado ao tema foi tratada em reunião nesta segunda-feira (29) com o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e o superintendente da autarquia, Marcos Morelli, na sede do DAE.

“Estamos aprimorando e implementando várias ações no DAE para avançarmos ainda mais na questão do abastecimento de água e infraestrutura da cidade. A criação desta comissão é importante para alcançarmos o objetivo de diminuir o total de água perdida e aumentar a demanda de água potável disponível para a população”, disse o prefeito Chico.

“Todos os esforços estão sendo empenhados pela nossa gestão para que os serviços prestados pelo DAE sejam ampliados na cidade, melhorando o atendimento em benefício da população. O programa vai evitar o desperdício de água tratada e proporcionar economia de insumos”, acrescentou o vice Odir.

O superintendente do DAE destacou a importância de um programa permanente de combate às perdas de água. “É fundamental a criação desta comissão para que sejam realizados estudos e avaliações permanentes, visando estabelecer diretrizes e metas do programa de combate a perdas de água, propondo melhorias contínuas no sistema de abastecimento”, disse Marcos Morelli.

A comissão será nomeada por meio de portaria prevista para ser publicada nesta terça-feira (30) no Diário Oficial do Município.