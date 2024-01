Prefeitura revitaliza sinalização do Aeroporto Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), concluiu nesta terça-feira (30) a revitalização da sinalização da cabeceira da pista e do lado externo do Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira Salvação.

As melhorias incluem a renovação da pintura do zebrado da cabeceira da pista de pouso e decolagem, vagas de estacionamento, muro de entrada, além das guias e sarjetas da via de acesso aos 28 hangares instalados no aeroporto e a vagas de estacionamento para o acesso ao terminal de passageiros, administração e restaurante.

“Realizamos diversas melhorias no aeroporto. Isso trará mais segurança, melhorando a visibilidade dos pilotos durante as manobras das aeronaves”, ressalta o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Recentemente, a Sosu também revitalizou a sinalização de solo das pistas de pouso, decolagem, taxiway e pátio das aeronaves e realizou a substituição de 170 metros do alambrado que separa o aeroporto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

“Estamos em um momento de constantes investimentos em nosso aeroporto, garantindo uma melhor infraestrutura, segurança operacional para os voos e a todos os colaboradores, usuários e frequentadores”, destaca o administrador do aeroporto, Levi Rossi.

A Prefeitura ainda instalou um novo acesso operacional para veículos de grande porte, como caminhões que precisam chegar até as empresas instaladas nos hangares.