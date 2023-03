DAE de Santa Bárbara lança Concurso Público para 21 vagas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste lançará nesta quarta-feira (22) o edital de Concurso Público para cargos e formação de cadastro de reserva das carreiras funcionais nos setores Operacional e Administrativo da Autarquia. As vagas oferecidas visam à reposição de servidores que foram desligados.

Com níveis de escolaridade fundamental, médio e superior, os cargos que estarão disponíveis são: ajudante de serviços gerais, tratorista, operador de estação elevatória, encanador, operador de ETA/ETE, técnico de laboratório, fiscal de obras e engenharia, técnico em tecnologia da informação, técnico em logística, mecânico de veículos pesados, operador de máquinas E, motorista E, operador de geofone, comprador, agente fiscal, operador de telemarketing, engenheiro eletrônico e controlador interno, sendo uma vaga por cargo, e agente administrativo com três vagas.

Até 24 de abril de 2023, os interessados podem se inscrever de forma on-line pelo site www.avancasp.org.br e localizar a área destinada ao Concurso Público do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste. O edital completo está disponível www.avancasp.org.br ou ainda no site da Autarquia (www.daesbo.sp.gov.br), no menu Institucional > Concursos.

As taxas de inscrição são de R$ 35 para os cargos que exigem Ensino Fundamental, R$ 55,50 para os cargos com Ensino Médio/Técnico e R$ 70 para Ensino Superior. Todos os cargos têm direito ao benefício de Vale Alimentação de R$ 750.

Confira mais detalhes:

ENSINO FUNDAMENTAL

• Ajudante de Serviços Gerais

Salário: R$ 1.492,92

Jornada semanal: 40h

Exigência: Ensino Fundamental Completo

• Encanador Oficial

Salário: R$ 2.357,22

Jornada semanal: 40h

Exigência: Ensino Fundamental Completo

• Operador de Estação Elevatória

Salário:R$ 2.247,45

Jornada semanal: 12×36

Exigência: Ensino Fundamental Completo

• Tratorista

Salário: R$ 2.489,13

Jornada semanal: 40h

Exigência: Ensino Fundamental Completo + Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria “C”.

ENSINO MÉDIO

• Agente Administrativo

Salário: R$ 1.970,55

Jornada semanal: 40h

Exigência: Ensino Médio Completo

• Agente Fiscal

Salário: R$ 4.308,52

Jornada semanal: 40h

Exigência: Ensino Médio Completo + Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria “A/B”.

• Comprador

Salário: R$ 3.215,13

Jornada semanal: 40h

Exigência: Ensino Médio Completo.

• Fiscal de Obras e Serviços de Engenharia

Salário: R$ 4.308,52

Jornada semanal: 40h

Exigência: Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Edificações + Registro no respectivo Conselho de Classe + Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria “A/B”.

• Mecânico de Veículos Pesados

Salário: R$ 3.215,12

Jornada semanal: 40h

Exigência: Ensino Médio Completo.

• Motorista “E”

Salário: R$ 3.215,12

Jornada semanal: 40h

Exigência: Ensino Médio Completo + Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria “E”.

• Operador de ETA/ETE

Salário: R$ 3.564,96

Jornada semanal: 12×36**

Exigência: Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Saneamento, Meio Ambiente ou Química + Registro no respectivo Conselho de Classe.

• Operador de Geofone

Salário: R$ 3.215,12

Jornada semanal: 40h

Exigência: Ensino Médio Completo.

• Operador de Máquina “E”

Salário: R$ 3.215,12

Jornada semanal: 40h

Exigência: Ensino Médio Completo + Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria “E”.

• Operador de Telemarketing

Salário: R$ 1.572,29

Jornada semanal: 5×1**

Exigência: Ensino Médio Completo.

• Técnico de Laboratório

Salário: R$ 2.515,03

Jornada semanal: 40h

Exigência: Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Laboratório + Registro no respectivo Conselho de Classe + Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria “A/B”.

• Técnico em Logística

Salário: R$ 3.215,12

Jornada semanal: 40h

Exigência: Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Logística.

• Técnico em Tecnologia da Informação

Salário: R$ 3.215,12

Jornada semanal: 40h

Exigência: Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Tecnologia da Informação.

ENSINO SUPERIOR

• Controlador Interno

Salário: R$ 6.699,84

Jornada semanal: 40h

Exigência: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis ou Direito.

• Engenheiro Eletrônico

Salário: R$ 8.711,88

Jornada semanal: 40h

Exigência: Ensino Superior Completo em Engenharia Eletrônica + Registro no respectivo Conselho de Classe.

