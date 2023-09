Definidos os vencedores do 22º Salão do Humor Internacional em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O 22º Salão do Humor Internacional em Americana definiu na última semana as obras vencedoras de sua edição 2023. A votação foi feita pelo júri técnico e pelo público que visitou a exposição na Câmara Municipal de Americana durante os dias 17 a 25 de junho. A entrega dos prêmios será feita nas escolas, seguindo o cronograma definido com as direções das unidades de ensino.

Foram conhecidos os vencedores das categorias charge/cartum; HQ/tiras e contos de humor; caricatura/cartum; mangá/grafite; e destaques de escola premiados, todos eleitos pelo júri técnico; e ainda os campeões pelo voto interativo do público que visitou o salão. Dos 1955 trabalhos inscritos, 260 foram selecionados e exibidos para as mais de 1500 pessoas que visitaram o Salão em seus nove dias de exposição.

“Parabenizamos a todos os participantes desse belo evento de promoção da cultura refletida nas obras que exigiram estudo, raciocínio, destreza e tempo para sua construção. Agradecemos a todos que de algum modo colaboraram para que ele pudesse ser realizado”, comentou o organizador do salão, Geraldo Basanella.

Este foi o quinto ano que o Poder Legislativo sediou o salão, oferecendo a estrutura e o apoio operacional. Além das obras dos autores da região, o Salão do Humor Internacional em Americana contou com trabalhos selecionados dos acervos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba e obras de autores de Campinas. O tema deste ano foi “A arte maior é o jeito de cada um”, que convidou os participantes a olharem para dentro de si e ao redor, identificando as características únicas de cada pessoa.

Confira a relação completa de vencedores:

Charge/cartum

1º lugar – Fundação Romi (Santa Bárbara d’Oeste) – Yasmin Silva – R$ 200

2º lugar – EE Heitor Penteado (Americana) – Josymar Uyoa – R$ 100

HQ / Tiras / Contos de humor

1º lugar – Colégio Objetivo (Nova Odessa) – Maria L S Costa – R$ 200,00

2º lugar – CE SESI 101 (Americana) – Victor Casemiro – R$ 100,00

Colégio Objetivo (Eloisa Rodrigues) – R$ 100,00

Caricatura / cartum

1º lugar – Escola Dirceu Carneiro (Santa Bárbara d’Oeste) – Carlos G Souza – R$ 200,00

2º lugar – Escola Profª Idalina Grandin Mirandola (Americana) – Nicolas Camilo – R$ 100,00

Escola Eduardo Silva (Santa Bárbara d’Oeste) – Laura Marques – R$ 100,00

Mangá / grafite humor

1º lugar – Escola Maria Lucia Padovani (Americana) – Maria A S Santos – R$ 100,00

2º lugar – Escola Clarice Costa Conti (Americana) – Mara Martoni – R$ 50,00

Voto interativo

1º lugar – 80 votos – Colégio Americana – Maria E B Parolin – R$ 100,00

2º lugar – 50 votos – CIEP Milton Santos (Americana) – Ketlyn A P Alves – R$ 50,00

Destaques de escolas premiados – Prêmio R$ 50,00

Emef Jonas C. Arruda (Americana) – Vanessa Valentina

Escola Dilecta C. Martinelli (Americana) – Thales S Pereira

Escola Ary Menegatto (Americana) – Flaviane R Paula

EE Monsenhor Magi (Americana) – Clara S Souza

Colégio Dom Bosco (Americana) – Lucas S Bronze

Escola Risoleta Lopes Aranha (Americana) – Maria F Silva

Escola Baruque Kirche (Santa Bárbara d’Oeste) – Jamile A Fontana

Escola Antonio Matarazzo (Santa Bárbara d’Oeste) – Geovana N Ribeiro

Escola Jadyr (Santa Bárbara d’Oeste) – Ednaldo Silva

Escola Henrique Nicopelli (Santa Bárbara d’Oeste) – Laura J Souza

Além dos prêmios, houve ainda um sorteio para quem votou. Foram sorteados Marielle Furlan Wiezel (R$ 100) e Michel Castro de Melo (R$ 50).

Para mais informações sobre a votação e a premiação, entre em contato com a organização do 22º Salão do Humor Internacional em Americana: Geraldo Basanella – (19) 3406-4140 e gbasanella@bol.com.br