Moradora de Americana ganha R$ 800 mil no Vida Cap

Neste domingo (10), uma moradora de Americana teve a sorte ao seu lado e foi a grande contemplada no sorteio do Vida Cap – Limeira, levando para casa um prêmio de R$ 800 mil. Ela realizou sua aposta no depósito Baratão Bebidas, tornando-se a mais recente felizarda da região.

Esta não é a primeira vez que a sorte sorri para os moradores da área, pois na semana anterior, um residente do bairro Antônio Zanaga também teve motivos para comemorar ao ganhar a quantia de R$ 250 mil no mesmo sorteio.

Além disso, uma moradora do bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano, localizado em Santa Bárbara d’Oeste, teve sua parcela de sorte ao faturar R$ 10 mil no primeiro giro.

A boa notícia não para por aí, pois pelo menos cinco moradores de Americana e Santa Bárbara d’Oeste também foram contemplados no super giro da sorte, recebendo cada um a quantia de R$ 2.000.