Diretora técnica do Hospital Municipal é exonerada do cargo

A a diretora técnica do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Dra. Adriana Carina Polito Cardoso, foi exonerada do cargo pela Prefeitura de Americana nesta terça-feira(24). Adriana estava no cargo desde abril. Ela é esposa do vereador, Daniel Cardoso(PDT).

A informação foi confirmada pelo executivo. O ato de exoneração deve ser ainda deve ser publicado no Diário Oficial do Município.

“A exoneração ocorre devido a uma readequação no cargo, encerra-se um ciclo, e outro se iniciará. Em breve, o novo ocupante do cargo será anunciado”, disse a prefeitura em nota enviada ao Portal.

Relebre: Em julho, o Portal de Americana mostrou, com exclusividade, que Adriana não “batia ponto’ em cerca de 70% dos dias supostamente trabalhados. Ela é esposa do vereador, Daniel Cardoso(PDT). Dias depois, a prefeitura proibiu a inclusão de horários no ponto eletrônico, limitando o registro da presença apenas por biometria.