Para reduzir fila de 31 mil consultas médicas, Câmara aprova adesão consórcio regional de saúde

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Foi aprovado por unanimidade em segunda discussão o projeto de lei nº 110/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a adesão do município de Americana ao Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte – CISMETRO.

O objetivo da adesão ao consórcio, de acordo com a prefeitura, é ampliar a oferta de atendimentos na área de saúde, buscando reduzir as filas de espera para exames e cirurgias através de ações conjuntas entre os municípios consorciados.

De acordo com a secretaria de Saúde , atualmente há uma fila de 31.212 procedimentos – exames e consultas – em diversas áreas médicas.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas, é uma parceria firmada entre os municípios de Amparo, Artur Nogueira, Cordeirópolis, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Ipeúna, Iracemápolis, Jaguariúna, Limeira, Monte Mor, Morungaba, Paulínia, Rio Claro, Santa Gertrudes, Santo Antonio de Posse e Tuiuti, com a finalidade de realizar ações conjuntas em saúde, fomentando qualidade e agilidade aos serviços públicos prestados a população.

Subvenção à AEPHIVA

Também foi aprovado por unanimidade em segunda discussão o projeto de lei nº101/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo a conceder subvenção à Associação Ecumênica de Promoção Humana, Inclusão e Valorização de Americana (Aephiva) no valor de até R$ 72 mil, com recursos provenientes do Fundo Estadual da Saúde, para desenvolvimento e execução do projeto “Vivendo Positivamente – Casa de Apoio AEPHIVA”.