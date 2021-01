Dono da Havan é internado com covid-19

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan está internado em um Hospital Sancta Maggiore, do grupo Prevent Senior, no bairro do Morumbi, na capital paulista.

A esposa do empresário, Andrea Hang, e sua mãe, Regina Modesti Hang também estão internadas na mesma unidade. De acordo com o hospital, Hang não autorizou a divulgação do seu quadro de saúde.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Hang defende o uso de medicamentos como hidroxicloroquina. Ele também é contrário ao isolamento social.