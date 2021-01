As equipes do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana executam, nesta terça-feira (19), obras de reparo na Rua Américo Brunelli, no bairro Nova Carioba. No local, máquinas e funcionários fizeram o conserto de vazamento de água.

O serviço consta na programação diária do DAE, que contempla 66 manutenções nesta terça-feira. Estão previstos consertos de vazamentos de água, de cavalete, ligações de água e esgoto, para deixar em dia a manutenção da cidade.