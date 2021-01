Vereador consegue R$ 1,5 milhão para saúde e infraestrutura de Americana

O vereador Leco (Podemos) reuniu-se nesta terça-feira (19) com o deputado estadual Ataide Teruel (Podemos), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para apresentar demandas de Americana e entregar um ofício ao deputado solicitando emendas parlamentares e a destinação de recursos do governo do estado para investimentos nas áreas de infraestrutura e saúde. Também participou do encontro Ricardo Hetzl, presidente do Podemos em Americana.

Na reunião, o deputado disse reconhecer as demandas da cidade e atendeu à solicitação, elaborando emendas no valor de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 500 mil direcionados para a área da saúde e R$ 1 milhão para investimentos em infraestrutura.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

“Estou buscando alternativas que possam contribuir com o crescimento de Americana e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Algumas regiões da cidade necessitam de melhorias de infraestrutura e contamos com o apoio do deputado para ajudar nessa questão, além da contribuição para a área da saúde”, disse o vereador Leco.